El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

Una colección clásica y minimalista es la que presenta la firma sobre la pasarela

Siluetas clásicas son las que se ven en Alfarería, la colección que presenta Sissú en We Love Flamenco. Cortes minimalistas, con talles a la cadera y mangas al codo. Los diseños destacan más por el movimiento, con volantes pequeñitos, algunos en casada, otros en faldas evasé. De nuevo el marrón, pero también el malva, el morado y los empolvados, auque la propuesta vitalista llega con los amarillos o el color block con fucsia y azules. No faltan los elementos clásicos como pasasinctas y tiras bordadas o madroños.

1/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
2/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
3/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
4/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
5/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
6/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
7/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
8/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
9/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
10/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
11/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
12/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
13/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
14/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
15/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
16/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
17/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
18/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
19/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
20/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
21/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
22/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
23/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
24/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
25/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
26/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
27/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
28/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
29/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
30/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
31/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
32/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
33/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
34/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
35/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
36/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
37/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
38/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
39/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
40/40 El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

