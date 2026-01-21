El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Siluetas clásicas son las que se ven en Alfarería, la colección que presenta Sissú en We Love Flamenco. Cortes minimalistas, con talles a la cadera y mangas al codo. Los diseños destacan más por el movimiento, con volantes pequeñitos, algunos en casada, otros en faldas evasé. De nuevo el marrón, pero también el malva, el morado y los empolvados, auque la propuesta vitalista llega con los amarillos o el color block con fucsia y azules. No faltan los elementos clásicos como pasasinctas y tiras bordadas o madroños.
1/40El desfile de Sissú en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
