El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Mónica Méndez propone en Tres 60 un recorrido por toda su trayectoria como diseñadora. En su colección, recupera diseños clásicos de anteriores colecciones y los reinventa para adaptarlos a la flamenca más actual. Los tejidos siguen destacando en la firma con propuestas fluidas, ligera u con movimiento.
1/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
2/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
3/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
4/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
5/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
6/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
7/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
8/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
9/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
10/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
11/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
12/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
13/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
14/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
15/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
16/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
17/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
18/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
19/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
20/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
21/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
22/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
23/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
24/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
25/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
26/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
27/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
28/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
29/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
30/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
31/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
32/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
33/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
34/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
35/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
36/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
37/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
38/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
39/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
40/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
41/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
42/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
43/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
44/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
45/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
46/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
47/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
48/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
49/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
50/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
51/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
52/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
53/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
54/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
55/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
56/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
57/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
58/58El desfile de Mónica Mendez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio