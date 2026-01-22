El desfile de Arcos en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La propuesta más atrevida para poner broche de oro a la pasarela. Influenciado por el folclore mexicano, el diseñador propone siluetas muy ajustadas, inspiradas en los charros. De este atuendo tradicional mexicano, toma elementos que incorpora en toreritas y en los vuelos que recuerdan a las escaramuzas charras. Destacan las voluminosas enaguas con efecto clavel y los diseños cortados a la cadera con de amplios volantes. Las tonalidades son potentes, destacando los rojos, blancos y negros, pasando por verdes y morados sin olvidar el rosa. Mención especial a los estampados con sello Arcos, los bordados, cristales y lentejuelas.