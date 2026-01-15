El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El blanco y el verde tiñen la pasarela We Love Flamenco en el desfile de la Diputación de Sevilla. Propuestas clásicas, en las que destacan los mantocillos pequeños y de fleco corto, talles elevados y cuerpo ceñidos, pero también faldas con mucho vuelo y movimiento. En los verdes, destacan el Andalucía, pero también los más apagados, una tendencia que se ha dejado ver varios diseños en la pasarela. En el desfile se vieron las propuestas de Alejandro Postigo, Ana Ferreriro, Ángeles Álvarez, Ángeles Copete, Ángeles Espinar, Arte y Compás, Benjamín Redondo, Concha Peralta, Eloy Enamorado, Engalana, Mari Carmen Cruz, Marta Arroyo, Tradiciones Isabella, Yolanda Moda Flamenca y Mónica Méndez.
1/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
53/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
54/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
55/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
56/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
57/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
58/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
59/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
60/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
61/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
62/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
63/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
64/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
65/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
66/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
67/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
68/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
69/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
70/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
71/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
72/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
73/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
74/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
75/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
76/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
77/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
78/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
79/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
80/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
81/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
82/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
83/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
84/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
85/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
86/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
87/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
88/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
89/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
90/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
91/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
92/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
93/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
94/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
95/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
96/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
97/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
98/98El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo