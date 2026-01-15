El desfile de Diputación de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El blanco y el verde tiñen la pasarela We Love Flamenco en el desfile de la Diputación de Sevilla. Propuestas clásicas, en las que destacan los mantocillos pequeños y de fleco corto, talles elevados y cuerpo ceñidos, pero también faldas con mucho vuelo y movimiento. En los verdes, destacan el Andalucía, pero también los más apagados, una tendencia que se ha dejado ver varios diseños en la pasarela. En el desfile se vieron las propuestas de Alejandro Postigo, Ana Ferreriro, Ángeles Álvarez, Ángeles Copete, Ángeles Espinar, Arte y Compás, Benjamín Redondo, Concha Peralta, Eloy Enamorado, Engalana, Mari Carmen Cruz, Marta Arroyo, Tradiciones Isabella, Yolanda Moda Flamenca y Mónica Méndez.