El desfile de José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Encargado de cerrar la jornada, el diseñador lleva a la pasarela su colección Sentires, en a que plantea distintas siluetas. Las faldas con vuelo conviven con los grandes volúmenes y las enaguas ribeteadas se convierte en la nota de contraste de sus diseños. El trinomio flamenco, blanco, negro y rojo, es el leitmotiv de la colección.