El desfile de José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de José Manuel Valencia en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador presenta en la pasarela su colección 'Sentires', llena de propuestas con volumen

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

Encargado de cerrar la jornada, el diseñador lleva a la pasarela su colección Sentires, en a que plantea distintas siluetas. Las faldas con vuelo conviven con los grandes volúmenes y las enaguas ribeteadas se convierte en la nota de contraste de sus diseños. El trinomio flamenco, blanco, negro y rojo, es el leitmotiv de la colección.

