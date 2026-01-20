ACCIDENTE
Un muerto y más de 20 heridos en un accidente de tren en Barcelona
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Lorena Reyes Atelier en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora lleva a la pasarela una colección inspirada en las cigarreras

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

La diseñadora propone con Cigarreras de Sevilla una colección en la que los tonos marrones son el hilo conductor. Juega con las propuestas en marrón chocalte en una versión lisa, pero tammbién con lunares sobre blanco en diferentes tonalidades. Las faldas en nesga conviven con diseños con el corte a la cadera y los escotes en pico dan paso a los cuadrados y a los palabra de honor en algunas de las propuestas. Mangas al codo con grandes volantes y mantoncillos ajustados con lazo son ele remate de esta flamenca de inspiración cigarrera, en la que no falta e trinomio más flamenco, rojo, negro y blanco.

El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
1/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
2/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
3/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
4/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
5/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
6/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
7/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
8/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
9/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
10/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
11/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
12/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
13/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
14/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
15/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
16/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
17/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
18/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
19/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
20/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
21/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
22/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
23/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
24/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
25/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
26/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
27/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
28/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
29/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
30/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
31/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
32/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
33/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
34/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
35/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
36/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
37/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
38/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
39/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
40/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
41/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
42/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
43/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
44/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos
45/45 El desfile de Lorena Reyes Atelieren We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

También te puede interesar

Lo último

stats