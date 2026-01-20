El desfile de Lorena Reyes Atelier en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora propone con Cigarreras de Sevilla una colección en la que los tonos marrones son el hilo conductor. Juega con las propuestas en marrón chocalte en una versión lisa, pero tammbién con lunares sobre blanco en diferentes tonalidades. Las faldas en nesga conviven con diseños con el corte a la cadera y los escotes en pico dan paso a los cuadrados y a los palabra de honor en algunas de las propuestas. Mangas al codo con grandes volantes y mantoncillos ajustados con lazo son ele remate de esta flamenca de inspiración cigarrera, en la que no falta e trinomio más flamenco, rojo, negro y blanco.