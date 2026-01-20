El desfile de Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex lle las propuestas de sus diseñadores noveles a We Love Flamenco. Trece diseñadores llevan a la pasarela su personal visión del traje de flamenca. Destacan las tonalidades cálidas, el rojo intenso, los tonos empolvados y los elementos en pedrería. También encontramos una flamenca bohemia y la de los detalles lenceros