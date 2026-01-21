Toros
Morante reaparecerá el Domingo de Resurrección en Sevilla
El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma presenta una colección que fusiona elementos artesanales mexicanos con la moda flamenca

We Love Flamenco 2026: Horarios, programación y todos los diseñadores que participan en la pasarela

Las flores del galeón es la unión de dos culturas de base artesanal, la andaluza y la mexicana. Como es habitual, la firma propone diseños en los que fusiona elementos propios de la cultura mexicana con la raíz y la esencia flamenca. En esta colección, el mantón es un claro protagonista como símbolo de lazo entre ambas culturas. Además de las prouesta flamencas, la colección cuenta con conco mantones de Foronda bordados por artesanos mexicanos. Los lunares se combinan con motivos bordados en faldas, cuerpos y chaquetillas. Destacan también las peinas con motivos religiosos, como la Virgen de Guadalupe y un Sagrado Corazón.

1/68 El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
