El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Las flores del galeón es la unión de dos culturas de base artesanal, la andaluza y la mexicana. Como es habitual, la firma propone diseños en los que fusiona elementos propios de la cultura mexicana con la raíz y la esencia flamenca. En esta colección, el mantón es un claro protagonista como símbolo de lazo entre ambas culturas. Además de las prouesta flamencas, la colección cuenta con conco mantones de Foronda bordados por artesanos mexicanos. Los lunares se combinan con motivos bordados en faldas, cuerpos y chaquetillas. Destacan también las peinas con motivos religiosos, como la Virgen de Guadalupe y un Sagrado Corazón.
1/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
53/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
54/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
55/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
56/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
57/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
58/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
59/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
60/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
61/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
62/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
63/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
64/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
65/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
66/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
67/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
68/68El desfile de Flamenco a la mexicana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo