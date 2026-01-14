El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

José Hidalgo es el encargado de dar el pistoletazo de salida a la XIV edición de We Love Flamenco. El diseñador se mantiene fiel a su estilo con sus propuestas en punto de seda y lunares, pero con Agua va un paso más allá y muestra su esencia más flamenca. Destacan los diseños estampados de flores, en tonos buganvillas y con grandes peonías y también el coqueteo con los degradados en fucsias y naranjas.
