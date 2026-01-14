FÚTBOL
Betis-Elche de Copa del Rey, en directo
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador lleva a la pasarela su colección 'Agua', su apuesta más flamenca y en la que no faltan sus diseños clásicos en punto de seda

Toda la programación de We Love Flamenco 2026

José Hidalgo es el encargado de dar el pistoletazo de salida a la XIV edición de We Love Flamenco. El diseñador se mantiene fiel a su estilo con sus propuestas en punto de seda y lunares, pero con Agua va un paso más allá y muestra su esencia más flamenca. Destacan los diseños estampados de flores, en tonos buganvillas y con grandes peonías y también el coqueteo con los degradados en fucsias y naranjas.

El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
1/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
2/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
3/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
4/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
5/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
6/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
7/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
8/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
9/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
10/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
11/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
12/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
13/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
14/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
15/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
16/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
17/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
18/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
19/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
20/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
21/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
22/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
23/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
24/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
25/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
26/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
27/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
28/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
29/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
30/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
31/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
32/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
33/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
34/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
35/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
36/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
37/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
38/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
39/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
40/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
41/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
42/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
43/43 El desfile de José Hidalgo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats