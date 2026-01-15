El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador se incorpora a la pasarela y celebra con su colección el 25 aniversario de la firma. Inspirada por toda la trayectoria de la firma, la colección muestra a una flamenca muy femenina, de talles ajustados y volúmenes medios. Los cortes sirena contrastan con los talles a la cintura y el volumen de las mangas contrasta con diseños con volantes de capa y faldas cansteras. Los tejidos marcan el contexto de cada diseño. Para la Feria crepes y jacquard estampados, plumetis y batistas para el Rocío, gasas, satenes y viscosa para las propuestas más festivas.