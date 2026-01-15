El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador se incorpora a la pasarela y celebra con su colección el 25 aniversario de la firma. Inspirada por toda la trayectoria de la firma, la colección muestra a una flamenca muy femenina, de talles ajustados y volúmenes medios. Los cortes sirena contrastan con los talles a la cintura y el volumen de las mangas contrasta con diseños con volantes de capa y faldas cansteras. Los tejidos marcan el contexto de cada diseño. Para la Feria crepes y jacquard estampados, plumetis y batistas para el Rocío, gasas, satenes y viscosa para las propuestas más festivas.
1/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
53/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
54/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
55/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
56/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
57/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
58/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
59/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
60/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
61/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
62/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
63/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
64/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
65/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
66/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
67/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
68/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
69/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
70/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
71/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
72/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
73/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
74/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
75/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
76/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
77/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
78/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
79/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
80/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
81/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
82/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
83/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
84/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
85/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
86/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
87/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
88/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
89/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
90/90El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo