El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Alberto Mattey en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El diseñador se incorpora a la pasarela y celebra su 25 aniversario con una propuesta en la que destacan los colores saturados

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

El diseñador se incorpora a la pasarela y celebra con su colección el 25 aniversario de la firma. Inspirada por toda la trayectoria de la firma, la colección muestra a una flamenca muy femenina, de talles ajustados y volúmenes medios. Los cortes sirena contrastan con los talles a la cintura y el volumen de las mangas contrasta con diseños con volantes de capa y faldas cansteras. Los tejidos marcan el contexto de cada diseño. Para la Feria crepes y jacquard estampados, plumetis y batistas para el Rocío, gasas, satenes y viscosa para las propuestas más festivas.

