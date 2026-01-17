El desfile de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Carmen Acedo celebra 30 años al frente de su firma, convertida en todo un icono gracias a sus flamencas canasteras. En esta colección, que lleva por nombre Mi ADN, la diseñadora hace un recorrido por los trajes de flamenca más icónicos de la firma. No falta el trío de color más flamenco, blanco, negro y rojo, en sus propuestas canasteras, que dan paso a estilismos festivos para el Pescaíto o looks de invitada.
