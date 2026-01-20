El desfile infantil de Notelodigo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Las más pequeñas de la casa encuentra en la colección de Notelodigo propuestas cómodas, con tejidos ligeros, cortes sueltos y faldas muy fluidas. Los lunares no faltan en los diseños, que se mueven entre los tonos morados, malvas, rosas y rojos. La firma incorpora detalles de volantes cruzados en las faldas y no faltan los mantoncillos cruzados.