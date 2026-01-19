El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Errepé, la línea comercial de Rocío Peralta, lleva a la pasarela sus diseños sueltos clásicos, con los cortes a la cadera que tanto la caraterizan y pensado para las adolescentes. Entre sus propuestas no faltan los diseños coloridos, siempre con lunares y volantitos pequeños. Las tendencias en flamenca para adultas también se cuelan entre sus diseños y vemos tonalidades tostadas y colores cálidos. Destacan los mantoncillos en tonos flúor, recogidos con una lazada en lugar de con un alfiler.
1/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
53/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
54/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
55/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
56/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
57/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
58/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
59/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
60/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
61/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
62/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
63/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
64/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
65/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
66/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
67/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
68/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
69/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
70/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
71/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
72/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
73/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
74/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
75/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
76/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
77/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
78/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
79/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
80/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
81/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
82/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
83/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
84/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
85/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
86/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
87/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
88/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
89/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
90/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
91/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
92/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
93/93El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo