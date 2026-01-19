El desfile de Errepé en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Errepé, la línea comercial de Rocío Peralta, lleva a la pasarela sus diseños sueltos clásicos, con los cortes a la cadera que tanto la caraterizan y pensado para las adolescentes. Entre sus propuestas no faltan los diseños coloridos, siempre con lunares y volantitos pequeños. Las tendencias en flamenca para adultas también se cuelan entre sus diseños y vemos tonalidades tostadas y colores cálidos. Destacan los mantoncillos en tonos flúor, recogidos con una lazada en lugar de con un alfiler.