Morante reaparecerá el Domingo de Resurrección en Sevilla
El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora presenta una colección con reminiscencias toreras y una apuesta por el tejido denim

We Love Flamenco 2026: Horarios, programación y todos los diseñadores que participan en la pasarela

La diseñadora propone en Casualidad una colección que rescta elementos dosmileros, como el tejido denim. Se observa en diseños con el cuello a la caja, escotes Bardot, talles a la cadera y alguna manga a la sisa con pequeños volantes. Se aprecia algún elemento del prêt á porter, como los cortes en cut out en los laterales de la cintura. Estos diseños incorporan detalles en rojo, como ribetes, enaguas, bordados o elementos de pedrería. No faltan los tonos marrones y tostados, un must en esta edición de la pasarela, en diseños con grandes volantes. Las referencias toreras se aprecian en los bordados de siseños satinados.

