El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora propone en Casualidad una colección que rescta elementos dosmileros, como el tejido denim. Se observa en diseños con el cuello a la caja, escotes Bardot, talles a la cadera y alguna manga a la sisa con pequeños volantes. Se aprecia algún elemento del prêt á porter, como los cortes en cut out en los laterales de la cintura. Estos diseños incorporan detalles en rojo, como ribetes, enaguas, bordados o elementos de pedrería. No faltan los tonos marrones y tostados, un must en esta edición de la pasarela, en diseños con grandes volantes. Las referencias toreras se aprecian en los bordados de siseños satinados.
1/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/36El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo