El desfile de Lucía Márquez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora propone en Casualidad una colección que rescta elementos dosmileros, como el tejido denim. Se observa en diseños con el cuello a la caja, escotes Bardot, talles a la cadera y alguna manga a la sisa con pequeños volantes. Se aprecia algún elemento del prêt á porter, como los cortes en cut out en los laterales de la cintura. Estos diseños incorporan detalles en rojo, como ribetes, enaguas, bordados o elementos de pedrería. No faltan los tonos marrones y tostados, un must en esta edición de la pasarela, en diseños con grandes volantes. Las referencias toreras se aprecian en los bordados de siseños satinados.