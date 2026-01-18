El desfile deAlejandro Santizo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile deAlejandro Santizo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Alejandro Santizo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador debuta en la pasarela con sus clásicos diseños voluminosos y en el trinomio de color más flamenco

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

El diseñador celebra su 15 aniversario y lleva sus clásicos rojos por primera vez a We Love Flamenco. Diseños ajustados, propuestas monocromáticas y mucho volumen, así es la apuesta de Santizo para esta temporada.

