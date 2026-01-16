El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador regresa a We Love Flamenco con un recorrido a través de todas las tendencias en moda flamenca. En sus diseños, Paco Prieto repasa la evolución del traje regional jugando con los cortes, siluetas y momentos más icónicos del traje de flamenca. Destaca el regreso de los talles más bajos y los estampados, un must en el diseñador.
1/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
53/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
54/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
55/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
56/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
57/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
58/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
59/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
60/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
61/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
62/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
63/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
64/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
65/65El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo