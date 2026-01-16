El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador regresa a We Love Flamenco con un recorrido a través de todas las tendencias en moda flamenca. En sus diseños, Paco Prieto repasa la evolución del traje regional jugando con los cortes, siluetas y momentos más icónicos del traje de flamenca. Destaca el regreso de los talles más bajos y los estampados, un must en el diseñador.