El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El diseñador confirma que los estampados son su sello de identidad y apuesta por una colección que evoca a una flamenca setentera que se funde con la elegancia de los 50

El diseñador regresa a We Love Flamenco con un recorrido a través de todas las tendencias en moda flamenca. En sus diseños, Paco Prieto repasa la evolución del traje regional jugando con los cortes, siluetas y momentos más icónicos del traje de flamenca. Destaca el regreso de los talles más bajos y los estampados, un must en el diseñador.

