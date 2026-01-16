El desfile de Lola Azahares en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora se encarga de abrir la tarde con su colección Ovejas negras. En ella se observan faldas voluminosas, cortes asimétricos y algunos detalles futuristas, como solapas marcadas, hombreras altas y geometrías. Las mangas son un punto fuerte de la colección, incorporando a los diseños mangas al codo, bombachas, al codo o a la sisa con volantes. Destacan los detalles en encajes y las incrustaciones en piedras y cristales.
1/94El desfile de Lola Azahares en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva castizo
