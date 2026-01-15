El desfile de Ángela & Adela en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Las flamencas vintage de Ángela & Adela tienen cierto aire evocador a los estilismos de los años 20. Con un sello de identidad muy característico, en su colección proponen una flamenca inspirada en la luminosidad Joaquín Sorolla y la opulencia ornamental de Gustav Klimt. Cortes asimétricos, faldas con vuelo, talles ajustados, lunares y rayas conviven en una flamenca en la que los luneres y las rayas definen los estampados.