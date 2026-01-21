ACCIDENTE
El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026

Looks de inspiración y trajes de flamenco con aires folclóricos son las propuestas de la firma sobre la pasarela

La firma combina looks de inspiración con una propuesta de trajes de famenca de cortes clásicos y faldas con bastante movimiento. Los verdes dan paso a los marrones, que se combinan con lunaritos negros y rojos, y estos a los negros, en todas sus variantes. Talles elevados y faldas con volantes asimétricos se observan en diseños más convencionales. El punto rompedor lo aporta a través de los estampados animal print combinados con negro. En los estilismos de inspiración evoca la estética de una folclórica actual.

1/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
2/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
3/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
4/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
5/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
6/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
7/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
8/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
9/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
10/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
11/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
12/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
13/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
14/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
15/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
16/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
17/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
18/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
19/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
20/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
21/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
22/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
23/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
24/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
25/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
26/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
27/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
28/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
29/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
30/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
31/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
32/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
33/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
34/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
35/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
36/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
37/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
38/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
39/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
40/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
41/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
42/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
43/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
44/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
45/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
46/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
47/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
48/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
49/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
50/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
51/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
52/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
53/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
54/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
55/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
56/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
57/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
58/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
59/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
60/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
61/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
62/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
63/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
64/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
65/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
66/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
67/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
68/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
69/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
70/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
71/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
72/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
73/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
74/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
75/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
76/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
77/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
78/78 El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

