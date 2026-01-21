El desfile de Sueños de Abril en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma combina looks de inspiración con una propuesta de trajes de famenca de cortes clásicos y faldas con bastante movimiento. Los verdes dan paso a los marrones, que se combinan con lunaritos negros y rojos, y estos a los negros, en todas sus variantes. Talles elevados y faldas con volantes asimétricos se observan en diseños más convencionales. El punto rompedor lo aporta a través de los estampados animal print combinados con negro. En los estilismos de inspiración evoca la estética de una folclórica actual.