El desfile de La Parrala en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de La Parrala en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de La Parrala en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma presenta en la pasarela su colección 'La Velá'

We Love Flamenco 2026: Horarios, programación y todos los diseñadores que participan en la pasarela

La Velá, una narrativa sobre la historia de amor de los padres del creador de la firma, es una colección compuesta en su gran mayoría por trajes con cortes en cadera, volantes al hilo, mangas abullonadas y largos a media pierna.Por primera vez, la forma incluye siluetas masculinas, como trajes de chaqueta y camisas en negro. Destaca la una gran variedad de tejidos, que van desde la tafeta a la organza, pasando por algodón perforado estampado y las gasas. En la colección predominan los blancos, negros, tonos térreos, morados y verdes azulados. En cuanto a estampados, destacan, sobre todo, los lunares y las flores.

