El desfile de Chimpumpum en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Chimpumpum en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile infantil de Chimpumpum en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma lleva a la pasarela una colección de líneas sueltas y fluidas con alegres estampados

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

La colección , pensada para niñas y adolescentes, recoge propuestas muy coloridas y con cortes cómodos y muy sueltos. Destacan los estampados de estilo prét â porter y los mantoncillos con madroñeras. Para las más pequeñas, diseños evasé con volantes de capa en el cuello y las mangas; para las adolescentes, faldas en nesga, mangas al codo y diseños en rojo, blanco y negro.

