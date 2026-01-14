El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El estilo de Luisa Pérez se caracteriza por un gusto hacia la flamenca clásica, con el característico sello de unas siluetas fluidas, de talles bajos y a la cadera y volantes en cascada. La diseñadora es fiel a sus trajes ligeros, vaporosos y de caída romántica, como gasas, crepe, georgette y algodones. Destaca el regreso de la tira bordada y su apuesta por la alegría de los lunares, en toda su diversidad de tamaños y colores. Las tonalidades predominantes son los tonos tierras, verdes y azules. Este año pone especial énfasis en el diseño de los mantoncillos, que se coordinan con cada diseño y están diseñados para cada traje de flamenca.
1/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
18/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
19/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
20/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
21/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
22/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
23/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
24/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
25/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
26/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
27/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
28/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
29/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
30/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
31/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
32/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
33/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
34/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
35/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
36/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
37/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
38/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
39/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
40/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
41/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
42/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
43/43El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna