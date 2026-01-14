FÚTBOL
El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
La diseñadora propone una flamenca clásica que se mueve entre los tonos verdes, azules y marrones y ocres

El estilo de Luisa Pérez se caracteriza por un gusto hacia la flamenca clásica, con el característico sello de unas siluetas fluidas, de talles bajos y a la cadera y volantes en cascada. La diseñadora es fiel a sus trajes ligeros, vaporosos y de caída romántica, como gasas, crepe, georgette y algodones. Destaca el regreso de la tira bordada y su apuesta por la alegría de los lunares, en toda su diversidad de tamaños y colores. Las tonalidades predominantes son los tonos tierras, verdes y azules. Este año pone especial énfasis en el diseño de los mantoncillos, que se coordinan con cada diseño y están diseñados para cada traje de flamenca.

1/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
2/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
3/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
4/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
5/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
6/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
7/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
8/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
9/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
10/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
11/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
12/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
13/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
14/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
15/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
16/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
17/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
18/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
19/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
20/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
21/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
22/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
23/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
24/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
25/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
26/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
27/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
28/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
29/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
30/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
31/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
32/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
33/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
34/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
35/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
36/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
37/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
38/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
39/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
40/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
41/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
42/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
43/43 El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna

