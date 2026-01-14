El desfile de Luisa Pérez Riu en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El estilo de Luisa Pérez se caracteriza por un gusto hacia la flamenca clásica, con el característico sello de unas siluetas fluidas, de talles bajos y a la cadera y volantes en cascada. La diseñadora es fiel a sus trajes ligeros, vaporosos y de caída romántica, como gasas, crepe, georgette y algodones. Destaca el regreso de la tira bordada y su apuesta por la alegría de los lunares, en toda su diversidad de tamaños y colores. Las tonalidades predominantes son los tonos tierras, verdes y azules. Este año pone especial énfasis en el diseño de los mantoncillos, que se coordinan con cada diseño y están diseñados para cada traje de flamenca.