El desfile de Jose Paco couture en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

José Paco Couture destaca por ofrecer un punto de vista diferente de la flamenca. Aunque en Mecrava apuesta por una flamenca de cortes clásicos, innova con la incorporación de encajes, pedrería y estampados vegetales en terciopelo o gasa. Las tonalidades terrosas contrastan con los rojos, verdes, malvas y azules.
