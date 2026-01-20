ACCIDENTE
El desfile de MCV flamencas en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de MCV flamencas en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de MCV flamencas en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma presenta una colección de cortes clásicos y siluetas fluidas

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

Propuestas de cortes clásicos y siluetas muy fluidas es la que presenta la firma en Alma de lunares. Talles elevados, sin llegar a la cadera, faldas canasteras y volantes de tamaño medio inundan faldas con movimiento y volumen reducido. Cómodos y ligeros, los trajes de esta colección se tiñen de tonalidades como el verde menta, el malva y el blanco, pero también hay lugar para los tonos más saturados. No faltan los lunares, destacando los que son a tono. Los mantoncillos cruzados, algunos con madroñeras, son un elemento que refuerza el concepto clásico de esta colección.

