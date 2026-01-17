DIRECTO
El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026.
El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador celebra su 20 aniversario sobre en la moda flamenca

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

El diseñador celebra su 20 aniversario con una colección en la que se mantiene fiel a su estilo. Santana hace un recorrido por los distintos contextos flamencos y juega con los tonos tierra en todas sus variables. Su flamenca es cálida, elegante y versátil.

1/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
2/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
3/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
4/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
5/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
6/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
7/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
8/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
9/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
10/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
11/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
12/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
13/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
14/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
15/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
16/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
17/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
18/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
19/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
20/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
21/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
22/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
23/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
24/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
25/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
26/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
27/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
28/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
29/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
30/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
31/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
32/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
33/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
34/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
35/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
36/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
37/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
38/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
39/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
40/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
41/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
42/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
43/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
44/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
45/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
46/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
47/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
48/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
49/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
50/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
51/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
52/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
53/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
54/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
55/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
56/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
57/57 El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

