El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador celebra su 20 aniversario con una colección en la que se mantiene fiel a su estilo. Santana hace un recorrido por los distintos contextos flamencos y juega con los tonos tierra en todas sus variables. Su flamenca es cálida, elegante y versátil.
1/57El desfile de Santana Diseños en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
