El desfile infantil de Alicia Suarez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
/ Salva Castizo

El desfile infantil de Alicia Suarez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora propone en la pasarela su primera colección cápsula de trajes de flamenca infantil

Por primera vez, la diseñadora Alicia Suárez lanza una pequeña colección de trajes de flamencas infantiles en los que sus clásicos vólumes se transforman en faldas en evasé y mangas a la sisa con pequeños volantes. Destacan los detalles en flúor.

