El desfile infantil de Alicia Suarez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Por primera vez, la diseñadora Alicia Suárez lanza una pequeña colección de trajes de flamencas infantiles en los que sus clásicos vólumes se transforman en faldas en evasé y mangas a la sisa con pequeños volantes. Destacan los detalles en flúor.
1/30El desfile infantil de Alicia Suarez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
