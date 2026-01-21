Toros
El desfile de Colmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Colmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma propone una colección vitalista y llena de volumen en la que explora diferentes siluetas

La firma propone con S'Candalo una coleeción de propuestas maximalistas llevadas al extremo. En sus diseños se observan grandes volúmes en faldas y mangas. Las propuestas son lisas y saturadas en tonalidades que van de los amarillos a los fucias, pasando por los naranjas, azules y turquesas. El estampado de lunares lo encontramos en aplicaciones en negro en puntos concretos de cada diseño, como faldas, escptes o talles. La firma explora las diferentes siluetas, con faldas en evasé y talles medios con faldas con grandes volantes. Las mangas también son un elemento que destaca, no sólo en el formato al codo, también en globo o jamoneras.

1/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
2/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
3/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
4/46 El desfile de Colmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
5/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
6/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
7/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
8/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
9/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
10/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
11/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
12/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
13/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
14/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
15/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
16/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
17/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
18/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
19/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
20/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
21/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
22/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
23/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
24/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
25/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
26/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
27/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
28/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
29/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
30/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
31/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
32/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
33/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
34/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
35/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
36/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
37/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
38/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
39/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
40/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
41/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
42/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
43/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
44/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
45/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
46/46 El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

