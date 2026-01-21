El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma propone con S'Candalo una coleeción de propuestas maximalistas llevadas al extremo. En sus diseños se observan grandes volúmes en faldas y mangas. Las propuestas son lisas y saturadas en tonalidades que van de los amarillos a los fucias, pasando por los naranjas, azules y turquesas. El estampado de lunares lo encontramos en aplicaciones en negro en puntos concretos de cada diseño, como faldas, escptes o talles. La firma explora las diferentes siluetas, con faldas en evasé y talles medios con faldas con grandes volantes. Las mangas también son un elemento que destaca, no sólo en el formato al codo, también en globo o jamoneras.
1/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/46El desfile de Colmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/46El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo