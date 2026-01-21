El desfile de MColmenero en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma propone con S'Candalo una coleeción de propuestas maximalistas llevadas al extremo. En sus diseños se observan grandes volúmes en faldas y mangas. Las propuestas son lisas y saturadas en tonalidades que van de los amarillos a los fucias, pasando por los naranjas, azules y turquesas. El estampado de lunares lo encontramos en aplicaciones en negro en puntos concretos de cada diseño, como faldas, escptes o talles. La firma explora las diferentes siluetas, con faldas en evasé y talles medios con faldas con grandes volantes. Las mangas también son un elemento que destaca, no sólo en el formato al codo, también en globo o jamoneras.