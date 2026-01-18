El desfile de Alicia Suárez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora lleva a la pasarela una colección en la que no faltan sus clásicos volúmenes en faldas y mangas. Destacan las asimetrías en el escote, las faldas en nesga y los flecos incorporados a la sisa. Rompe con los amarillos, salmones y celestes con un bloque de propuestas negras muy elegantes con lunares combinados en blanco.