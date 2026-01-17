El desfile de Pablo Retamero & Juanjo Bernal en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El tándem presenta una colección en la que buscan el equilibrio entre volumen y movimiento. Bajo el nombre de Triniá, la colección no resulta excesivamente recargada o maximalista, sino que busca la estructura y la fluidez. Los volúmenes se ajustan más y se observan en diseños que se tiñen de tonalidades costumbristas, como los tierras y los marfiles y los rojos, amarillos y malvas. No falla el binomio blanco y negro.