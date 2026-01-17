El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma onubense mantiene su sello de identidad en Farah Lebs, una colección que refleja la alegría del traje de flamenca (en un juego de palabras etimológico). En esta colección, la firma dibuja una flamenca de siluetas equilibradas y volúmenes, con faldas con vuelo y gran protagonismo de las mangas.
1/64El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
