El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026.
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La firma lleva a la pasarela una colección que es una oda al traje de flamenca y a la artesanía

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

La firma onubense mantiene su sello de identidad en Farah Lebs, una colección que refleja la alegría del traje de flamenca (en un juego de palabras etimológico). En esta colección, la firma dibuja una flamenca de siluetas equilibradas y volúmenes, con faldas con vuelo y gran protagonismo de las mangas.

El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
1/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
2/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
3/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
4/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
5/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
6/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
7/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
8/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
9/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
10/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
11/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
12/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
13/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
14/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
15/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
16/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
17/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
18/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
19/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
20/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
21/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
22/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
23/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
24/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
25/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
26/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
27/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
28/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
29/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
30/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
31/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
32/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
33/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
34/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
35/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
36/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
37/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
38/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
39/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
40/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
41/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
42/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
43/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
44/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
45/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
46/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
47/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
48/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
49/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
50/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
51/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
52/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
53/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
54/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
55/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
56/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
57/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
58/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
59/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
60/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
61/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
62/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
63/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
64/64 El desfile de AJL Pepe Jimenez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats