We Love Flamenco 2026: Todas las fotos del tercer día de desfiles

La pasarela We Love Flamenco celebró su tercer día de desfles en una jornada marcada por una flamenca más colorita y con volúmenes. En una intensa jornada, en la que la encargada de arrancar la tarde fue Lola Azahares con sus Ovejas negras y Pablo Retamero & Juanjo Bernal la cerraron con sus flamenca en tonos costumbristas, la pasarela recogió propuestas clásicas.

Diseños de cortes convencionales, como los de Notelodigo, propuestas coloritasy muy vitalistas, como las de Rocío Olmedo, una flamenca voluminosa, como la de Paco Prieto, es lo que que se vio sobre la pasarela. El lado más festivo y de alta costura, lo puso el diseñador Iván Campaña.

El desfile de Lola Azahares en We Love Flamenco 2026

El desfile de Lola Azahares en We Love Flamenco 2026. / Salva castizo

La diseñadora se encarga de abrir la tarde con su colección Ovejas negras. En ella se observan faldas voluminosas, cortes asimétricos y algunos detalles futuristas, como solapas marcadas, hombreras altas y geometrías. Las mangas son un punto fuerte de la colección, incorporando a los diseños mangas al codo, bombachas, al codo o a la sisa con volantes. Destacan los detalles en encajes y las incrustaciones en piedras y cristales.

Todas las fotos del desfile de Lola Azahares en We Love Flamenco 2026

El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026

El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El diseñador regresa a We Love Flamenco con un recorrido a través de todas las tendencias en moda flamenca. En sus diseños, Paco Prieto repasa la evolución del traje regional jugando con los cortes, siluetas y momentos más icónicos del traje de flamenca. Destaca el regreso de los talles más bajos y los estampados, un must en el diseñador.

Todas las fotos del desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2026

El desfile de Notelodigo en We Love Flamenco 2026

El desfile de Notelodigo en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Los diseños de Notelodigo no necesitan carta de presentación porque son perfectamente reconocibles. Cortes clásicos, diseños ligeros y una explosión de color definen el sello de identidad de la firma. En esta ocasión, además, hacen un recorrido por el traje de flamenca a través del color. Juega con los empolvados y los blancos, para rematar con las tonalidades saturadas que caracterizan a la firma.

Todas las fotos del desfile de Notelodigo en We Love Flamenco 2026

El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026

El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

La diseñadora presenta en We Love Flamenco su colección Fiesta. Que el fin del mundo nos pille bailando, en la que los diseños evocan un acto continuo de celebración a través del color. Además, en esta ocasión, la diseñadora cuenta con la colaboración del artista Manuel León Moreno, cuyas joyas se integran como obras de arte concebidas para ser llevadas en el cuerpo.

Todas las fotos del desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026

El desfile de Iván Campaña en We Love Flamenco 2026

El desfile de Ivan Campaña en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

Es la apuesta más alta costura de la pasarela y, en esta ocasión, además, su colección se convierte en una apuesta por el lujo más exclusivo. En Oasis, el diseñador reinterpreta el lujo y la opulencia árabes desde una visión contemporánea. Texturas muy sutiles, siluetas ceñidas y estilizadas, piezas sensuales y elegantes y detalles en oro y cristales destacan en una colección que busca resaltar la figura femenina.

Todas las fotos del desfile de Iván Campaña en We Love Flamenco 2026

El desfile de Pablo Retamero & Juanjo Bernal en We Love Flamenco 2026

El desfile de Pablo Retamero & Juanjo Bernal en We Love Flamenco 2026. / Salva Castizo

El tándem presenta una colección en la que buscan el equilibrio entre volumen y movimiento. Bajo el nombre de Triniá, la colección no resulta excesivamente recargada o maximalista, sino que busca la estructura y la fluidez. Los volúmenes se ajustan más y se observan en diseños que se tiñen de tonalidades costumbristas, como los tierras y los marfiles y los rojos, amarillos y malvas. No falla el binomio blanco y negro.

Todas las fotos del desfile de Pablo Retamero & Juanjo Bernal en We Love Flamenco 2026