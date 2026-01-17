Matías Almeyda recupera a Akor Adams y Chidera Ejuke para el Elche-Sevilla

En un momento de duda e incertidumbre tras cuatro derrotas consecutivas entre LaLiga y Copa del Rey, el Sevilla Fútbol Club ha conocido una buena noticia, por fin, para los planes de Matías Almeyda. Según ha adelantado ABC de Sevilla, tanto Akor Adams como Chidera Ejuke estarán disponibles para el encuentro del próximo lunes en el Martínez Valero frente al Elche CF. Los nigerianos, que se juegan este sábado el tercer puesto en la Copa África ante Egipto, podrían viajar después del choque a la capital hispalense para ponerse a las órdenes del técnico bonaerense, necesitado de efectivos en ataque tras las lesiones de Alfon González y Rubén Vargas, además de la incógnita de Alexis Sánchez tras dos días sin entrenar con el grupo.

Los jugadores del Sevilla han sido la cara y la cruz de Nigeria en esta edición de la Copa África, ya que mientras el delantero se ha consagrado como un nuevo ídolo para la afición de las Súper Águilas, el extremo apenas ha contado con minutos en los distintos encuentros del combinado nacional africano. Akor deja el torneo continental con dos goles y dos asistencias, números casi idénticos a los conseguidos con el conjunto hispalense en este primer tramo de temporada. Cabe recordar que tanto el exjugador del Montpellier como Ejuke vieron portería en su último partido con la elástica blanquirroja, en la goleada del cuadro nervionense al Real Oviedo del pasado 14 de diciembre.

Las fotos del Sevilla - Oviedo / Antonio Pizarro

Nigeria, entre la polémica y el compañerismo

La Copa África de la Selección nacional de Nigeria ha estado marcada por varias diferencias entre la plantilla, la federación e incluso el propio gobierno. En el parón de noviembre, los jugadores ya realizaron un boicot debido a los impagos de unas primas que terminarían llegando por la presión ejercida. Sin embargo, el pasado 8 de enero tuvo lugar el culmen de esta situación, cuando los futbolistas amenazaron con no viajar a Marrakech para medirse a Argelia en los cuartos de final al no haber cumplido el pago de 100.000 dolares, cantidad que continuó aumentando debido al pleno de victorias en la fase de grupos por parte de las Súper Águilas.

Todo terminó con la intervención de Doris Nkiruka Uzoka-Anite, ministra de economía, quien aseguró que se había realizado "con éxito el procesamiento de divisas para garantizar que nuestros jugadores sean recompensados sin más demoras. En el futuro, el proceso se agilizará por completo para garantizar desembolsos más rápidos y predecibles, alineados con las mejores prácticas internacionales", agregando que "todos los bonus se la fase de grupos se han pagado en su totalidad". Cabe destacar el papel de Wilfred Ndidi, capitán nigeriano, que se comprometió a pagar de su bolsillo la deuda para evitar una huelga que hubiera terminado con las Súper Águilas eliminadas de la Copa África antes de tiempo.