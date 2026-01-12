Almeyda: "Al fútbol se gana haciendo goles y estamos muy carentes ahí"

Matías Almeyda habló de forma descarnada sobre una nueva derrota que "no modifica" su forma de pensar ni su trabajo, según dijo. El entrenador del Sevilla no quiso hablar de cuentas ni de rachas negativas tras la tercera derrota consecutiva. Y sí reconoció que "la primera vuelta buena no es, porque hay más derrotas que victorias". Pero pidió tranquilidad y confianza y sobre todo unión en estos malos momentos. "Viví un momento casi peor que este y la falta de unión llevó al River Plate a Segunda División. Es el momento de estar unidos", dijo en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El argentino intentó rascar lo positivo de la durísima derrota. "Buscando un análisis más productivo, porque lo negativo fue el resultado, veo otro Sevilla diferente, con buena actitud, con buen juego, con muchos robos, con buena interpretación en muchos aspectos... Pero hay un punto que lo vemos todos, que es el tramo final del terreno. Puedes bloquear a un rival como el Celta, que pocos lo bloquean, pero al fútbol se gana haciendo goles y estamos muy carentes ahí, en ese tramo. Los jugadores te dejan el alma y a veces no te alcanza, pero se trata de insistir".

La lesión de Rubén Vargas trastocó también los planes. "Habíamos pactado el tiempo en que podía entrar, que era cuando vino el cambio. Pero se resintió un poquito en la zona de su lesión y esperemos que no sea tan grave. Llevaba ya casi 40 días y venía entrenando y haciéndolo bien. A veces en estos momentos la parte psicológica juega un gran partido en cada uno y a veces te estresas y te bloqueas. Muchas lesiones vienen de una parte mental".

También se paró en el error que definió el encuentor a favor del Celta. "Si nos detenemos en los errores hay en las dos partes. Son jóvenes... y los grandes también nos equivocamos. Oso había hecho un gran partido y lamentablemente le toca esa acción rápida".

Almeyda insistió en el mayor fallo de su equipo, la falta de llegada y remate. "Llegábamos con gente pero faltó más tiro de afuera. No tiene el equipo. Se trabaja y nuestros jugadores no están. Eso lo tiene Rubén (Vargas). Y luego los que juegan de 9 hay momentos que no están. Les salen mal las cosas y hay que apoyarlos".

Ante esa falta de gol y la imposibilidad de reforzar, se preguntó: "¿Qué debo hacer? ¿Ponerme a llorar? Esto es trabajo e insistir". "No me sorprende el momento. Lo estoy viendo y avisando desde el primer día que llegué. Viví un momento casi peor que este y la falta de unión llevó al River Plate a Segunda División. Es el momento de estar unidos. Yo ahora llego a casa y no duermo. No estamos de vacaciones acá. Estamos dando vueltas para un lado y para otro. Y ahí es donde el hombre tiene que estar y sacar esto con sabiduría. La confianza la debe tener tu jefe en ti. Hay chicos jóvenes, que tienen que equivocarse... No es el momento adecuado, pero es el equipo que tenemos, los jugadores que están y por ahora el entrenador que está. Y por ahora, con aire, vamos a dar batalla".

Habló de forma cruda sobre la realidad de no poder fichar: "Ustedes saben la parte económica del Sevilla y es muy difícil que se pueda reforzar el equipo en algún lugar. Por eso hablo de tranquilidad y de ser conscientes, con dolor, pero que ese dolor no nos hunda. Sí hay una reacción después del partido pasado (con el Levante) que fue malo. Y debemos seguir con esa reacción para llevarnos los puntos".

También descartó sacar estadísticas parciales y malas rachas: "Si sacamos cuentas... Las cuentas son al final. Llevamos 19 partidos y las cuentas son al final. Todavía no entró donde muchos esperan que esté y donde nosotros tenemos que luchar para que no esté. Las cuentas no son buenas. Pero esto es insistir, muchachos".

Y fue cuestionado sobre si siente el apoyo de la directiva. "Yo no estoy mirando eso. El diálogo es cordial, y la gente es libre, y mientras me den la posibilidad de trabajar, trabajo. Ellos quieren lo mejor para el equipo y tienen que pensar que si lo mejor es seguir, hay que seguir, y si deciden que no hay que seguir, no seguir. Hago esto con pasión pero con honestidad. Haber perdido no me modifica mi pensamiento. Yo hablo de una realidad desde la primera conferencia que di aquí, porque sigo una línea en mi vida".