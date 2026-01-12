Sevilla-Celta, en directo el partido de Liga

El Sevilla y el Celta cierran la jornada decimonovena de Primera División, y con ella la primera vuelta de la Liga, en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde las 21:00. El árbitro del partido es el murciano Sánchez Martínez, auxiliado en el VAR por Caparrós Hernández.

El equipo de Matías Almeyda llega el encuentro presionado por las apreturas de la clasificación, en la que ya aparece a tres puntos del primer puesto de descenso, en el que figura el Valencia con 17 puntos. Los sevillistas suman 20 y están obligados a reaccionar tras caer al decimocuarto puesto tras las victorias en esta jornada del Girona y la Real Sociedad. El equipo está urgido además por la dura derrota que le infligió el Levante en Nervión la jornada anterior.

Enfrente estará un Celta que arriba al Sánchez-Pizjuán como uno de los visitantes más temibles. El equipo de Claudio Giráldez sólo ha perdido un partido como a domicilio, en Elche el 27 de septiembre (2-1) por tres empates y cuatro triunfos, siendo muy sonado el que logró en el Santiago Bernabéu el 6 de diciembre (0-2). Sus últimos partidos lejos de Vigo fueron el empate en Oviedo (0-0) y la derrota en la Copa en Albacete (3-2).

Almeyda recupera para este partido a dos futbolistas que salen de lesión como Nianzou y Rubén Vargas, pero sigue teniendo de baja al sancionado Marcao y a los lesionados Azpilicueta, Suazo y Alfon, además de los nigerianos Ejuke y Akor Adams, que disputan este miércoles las semifinales de la Copa de África.