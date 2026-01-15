Sergio Ramos aterriza en Sevilla y se reúne con las familias del club para avanzar su compra

Sergio Ramos ha llegado a Sevilla junto a su hermano René y su abogado Julio Senn este jueves 15 de enero con una misión: avanzar en la compra del Sevilla Fútbol Club. El que fuera futbolista de la entidad hispalense se ha postulado como una alternativa sólida ante los actuales accionistas de la entidad, poniendo encima de la mesa una oferta muy suculenta que ha despertado el interés de las grandes familias que dirigen el club. Tal y como ha informado Zona Mixta y ha podido confirmar Diario de Sevilla, el camero ha aterrizado en la capital hispalense para reunirse con parte de la planta noble del conjunto nervionense, buscando un acuerdo satisfactorio para todas las partes en lo económico.

Poco se sabe del proyecto con el que Sergio Ramos llega al Sevilla más allá de que la oferta es la mayor que se ha recibido por el momento, amén de que no llegaría solo en esta empresa. Sin embargo, el canterano sevillista no cuenta con el beneplácito de una grada que ya ha dejado claro en varias ocasiones su desagrado hacia el futbolista, especialmente tras una segunda etapa en Nervión que duró únicamente una temporada y finalizó con el camero poniendo rumbo a Rayados de Monterrey. Mientras continúan las especulaciones sobre qué pasará en un futuro que se antoja más bien cercano, el zaguero confía en llevar las negociaciones a buen puerto y devolver a la entidad hispalense al sitio que ha ocupado durante gran parte de este primer cuarto de siglo XXI.

Las imágenes de la despedida de Sergio Ramos del Sevilla / Juan Carlos Vázquez

La 'vía Ramos' pasa por la derecha al resto

La irrupción en escena de Sergio Ramos parece haber opacado al resto de variantes que se ofrecían para tomar las riendas de un Sevilla Fútbol Club en el que un cambio se antoja más que necesario. Con los americanos fuera de juego tras el período de la 'due diligence', la famosa 'Tercera Vía' encabezada por Fede Quintero y Antonio Lappí quedaba como la única opción con nombre y apellidos para hacerse cargo de la entidad hispalense, aunque todo hace indicar que esta posibilidad continúa diluyéndose con el paso de los días. Esta semana se antoja clave para el futuro del club blanquirrojo, zozobrado además por una crisis deportiva tras cuatro derrotas consecutivas y cero goles a favor en las mismas.

Con el duelo del próximo lunes frente al Elche CF marcado en rojo en el calendario, los días previos al duelo liguero tendrán el foco apuntando a la parte accionarial de un Sevilla que necesita salir airoso del Martínez Valero si no quiere meterse en problemas y acercarse a los puestos de descenso, en los que podría caer dependiendo de los resultados ajenos. Mientras Matías Almeyda tiene a sus jugadores enfocados en el plano deportivo, Sergio Ramos tratará de convencer a las grandes familias de que es la mejor opción para levantar un equipo cuyo destino, de no cambiar nada, pinta más negro de lo habitual.