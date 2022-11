Dani Pérez, el sueño del debut de un bético de 17 años

Una de las noticias positivas del triunfo del Betis ante el HJK Helsinki (3-0) ha sido el debut con el primer equipo en partido oficial del canterano Dani Pérez.

Dani Pérez entró al terreno de juego en el minuto 67 de juego por Willian José y actuó de interior en el centro del campo, moviéndose muy bien y buscando las subidas de Juan Miranda por la izquierda. Incluso, estuvo cerca de conseguir marcar en el tramo final del partido tras buscar un disparo dentro del área, chutar y obligar al portero Hazard a meter una buena mano.

A sus 17 años, Dani Pérez ve cumplido así el sueño de debutar con el Betis y en partido europeo, lo que le servirá para coger experiencia dentro de un año en el que viene participando en los encuentros con el Betis Deportivo, con el que suma 656 minutos en Segunda RFEF para ir creciendo en su fútbol fruto de las buenas cualidades que tiene.

Además, Dani Pérez cuenta con el 'apadrinamiento' de Dani Ceballos, con el que mantiene una excelente relación, como se ha podido comprobar recientemente en las redes sociales del actual jugador del Real Madrid, que tiene depositadas muchas esperanzas en el canterano bético.

También y como curiosidad llama la atención que Dani Pérez no había nacido aún cuando el Betis conquistó la Copa del Rey ante Osasuna en el Vicente Calderón. Una dato que refleja el crecimiento del joven jugador sevillano, que recientemente ha renovado su contrato con el Betis hasta 2025.

El club verdiblanco no quiere dejar escapar a su perla y no ha dudado en ampliarse su vinculación. Pellegrini también viene siguiendo muy de cerca su evolución y no ha dudado en darle la alternativa en un encuentro que a buen seguro nunca olvidará Dani Pérez, que ha visto cumplido el sueño de todo jugador criado en la factoría bética.