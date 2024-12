La decisión que cambió la historia reciente del Betis

SEVILLA/Sin duda alguna, Joaquín Sánchez es la mayor leyenda del Real Betis Balompié junto a Rafael Gordillo y un programa de televisión como el que ha emitido el canal oficial de la entidad en el que repasa de principio a fin la historia del gaditano iba a dejar muchas noticias y hechos memorables. Uno de ellos fue ese momento en el que a punto estuvo de cambiar la historia. Ese momento en el que Joaquín casi abandona en su lucha por hacerse un hueco en el filial.

Corrían los años 1999 y 2000 a la llegada de Joaquín al Betis Deportivo, que siempre fue de la mano de Miguel Valenzuela. Además, lo hizo en un momento en el que coincidió con una camada de canteranos de un nivel altísimo que a la postre marcarían la historia de la entidad heliopolitana. Pero los inicios de Joaquín en el filial del Betis no fueron nada sencillos. De hecho, como el mismo admite, no era un jugador importante e incluso hubo un momento en el que estuvo muy cerca de abandonar la plantilla: "Aquella temporada, fíjate lo que es la vida, yo llego al Betis Deportivo y yo no soy un jugador importante. Fue un año complicado y al final terminamos descendiendo. De hecho, llega un momento en el que me planteo irme, porque yo veía que tenía pocas opciones".

Una imagen de Joaquín en sus primeros años en el Betis encarando a Roberto Carlos / Real Betis

Quijano y Valenzuela, claves en la historia

"El entrenador era Esnaola, y las oportunidades iban a ser pocas. Por lo que sea. Y a mitad de temporada, hablo con él y le dije: "Míster, yo veo que estás contando poco conmigo y yo las opciones que veo son irme cedido y cambiar de rumbo". En aquella época, Quijano y Valenzuela son los que me frenan", comentaba el ex capitán.

"Mi padre... ha sido el mayor defensor mío y el que siempre me ha dicho que estuviese tranquilo, pero es verdad que él veía que yo estaba un poco aburrido. Es algo que me ha pasado toda la vida, yo estaba feliz jugando al fútbol. Pero al final, me quedé", prosiguió. Y a partir de ahí, el resto es historia. Una decisión que de haber sido otra, podría haber dejado a la entidad de las trece barras sin una de sus mayores leyendas, considerado por muchos una de las trece barras del escudo.

Joaquín, en el banquillo del filial verdiblanco junto a Esnaola / RTV Betis

Polivalente desde siempre

Aunque a lo largo del documental también admite que la zona de la media punta es un sitio del campo en el que le gustaba mucho jugar, porque estaba con mayor libertad (y donde dio el pase de gol a Oliveira ante el Anderlecht), en sus inicios él llega al Betis para jugar como delantero: "En el Málaga jugaba por detrás del punta, y también Lorenzo me puso contra los belgas. Cuando jugaba de media punta, disfrutaba. Tenía más libertad. No tenía la obligación de quedarme siempre en el mismo sitio".

"A mí me trae mi padre. Es el que siempre me ha traído. Hice un par de entrenamientos y luego dos partidos amistosos. Venía de jugar en El Puerto y lo hacía para ser delantero. Menos mal que después me cambió a la banda. De pequeño he sido un gran goleador, pero una vez que llego al Betis, me pone en la banda derecha y mi olfato goleador se va apagando... Pero va apareciendo el olfato asistidor. Me sentí identificado con esta posición", aclaró.