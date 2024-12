Del villancico del Betis con Joaquín al mensaje navideño de Pellegrini

SEVILLA/Una vez ya de lleno en la Navidad de este año 2024, desde el Real Betis han promovido en redes sociales su tradicional versión de villancico navideño y también la felicitación de las fiestas a todos los aficionados verdiblancos a través de un video que deja algunos detalles interesantes, pero sobre todo que refleja a la perfección el buen humor y el gran ambiente que hay en el vestuario. Un villancico en el que aparecieron algunos jugadores importantes donde alegró ver a un William Carvalho que sigue con su recuperación en el tendón de Aquiles. Bailes, risas, instrumentos y la intervención inicial de un Joaquín Sánchez caracterizado de rey mago que exponía un simpático: "¡Esto en mi época no se hacía, eh!". Se ve que el portuense no tiene demasiada buena memoria ya que no recuerda cuando se caracterizó junto a Juan Cruz para hacer el mismo video.

En el vídeo se recogen partes de varios futbolistas donde alguno que otro deja claro que es mejor que se haya dedicado a jugar al fútbol, pero al margen de todo ello se hace un aparte en el apartado deportivo y se comienzan unas fiestas bonitas para todo el mundo y un descanso necesario para los protagonistas, que ya se han dejado ver por redes sociales recargando pilas junto a sus familiares y amigos.

El mensaje navideño del Ingeniero

En dicho villancico terminaron con algunos pesos pesados mandando un mensaje de ilusión por parte de la plantilla: "Béticos y béticas del mundo. Os deseo unas felices fiestas, una feliz navidad, y un próspero año nuevo. Que seáis muy felices", decía Isco. Luego, Sabaly habló entre otros:"Os deseo felices fiestas, mucho Betis" decía el senegalés. "Feliz Navidad y feliz año nuevo", comentaba William Carvalho, "Quería desearles una feliz navidad", comentaba Lo Celso y Aitor Cerraba con un "Felices fiestas y feliz navidad, que disfrutéis mucho con la familia".

Después de ellos, llegaba el entrenador. Estas eran las palabras de Manuel Pellegrini: "Felicidades a todos los béticos. Que tengan una feliz navidad junto a sus familias y que tengamos todos juntos un gran año 2025 deportivamente. Un abrazo a todos".

Un regreso antes de año nuevo

En estos momentos la plantilla del Real Betis Balompié se encuentra de descanso y volverán a los entrenamientos el próximo lunes 30 de diciembre en la ciudad deportiva Luis del Sol. Lo harán con las pilas recargadas y con el objetivo de preparar de la mejor forma posible el choque del sábado 4 de enero en esa misma semana ante el Huesca, en la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey, un camino demasiado importante para ir a Europa y cumplir el objetivo como para dejarlo de lado en instancias tan precoces.

También está sin competición esta semana el Betis Deportivo, que descansa hasta el día 12 de enero de 2025 cuando visitará a un histórico del fútbol español, el Hércules. Precisamente en esa fecha, si no se ha resuelto la situación por el camino, Marcos Fernández podrá negociar con cualquier equipo y salir gratis en julio debido a que todavía no se le ha renovado el contrato.