Un deseo y una venta, las peticiones al Betis

SEVILLA/Se terminó la competición en 2024 y ya no habrá más Betis hasta el día 30 de diciembre, que será la fecha en la que los jugadores de Manuel Pellegrini vuelvan al trabajo para preprarar los partidos del próximo 4 de enero ante el Huesca y el del día 11 contra el Real Valladolid. Dos fechas para las que muchos aficionados desearían tener ya recambios en la plantilla que les ilusionen más que lo que ahora mismo hay en el plantel bético. Que el Betis va a ir al mercado es ya un dato que se conoce y que intentará reforzar más de una posición en el terreno de juego, también. Si esto se termina produciendo es porque los propios miembros de la dirección deportiva se habrán dado cuenta que con lo que hay en algunos puestos, no da para alcanzar el objetivo. Eso mismo piensan los aficionados con los que ha podido hablar Diario de Sevilla en los aledaños del Benito Villamarín antes del último choque del año ante el Rayo Vallecano.

Como están comenzando las fechas navideñas es el momento perfecto para hacer la carta de los Reyes Magos. En este caso, en lugar de pedir a Melchor, Gaspar y Baltasar, serán Manu Fajardo, Joaquín Sánchez y Ramón Alarcón los encargados un mercado más de intentar cumplir esos deseos a los aficionados béticos y sobre todo a Manuel Pellegrini. El Ingeniero no deja que nadie conozca sus pensamientos, pero el aficionado de a pie tiene muy claro cuáles son los nombres que ahora mismo sobren en la plantilla y cuáles son aquellos que deben llegar para mejorar el rendimiento, o al menos sus posiciones.

Los aficionados del conjunto bético opinan sobre el mercado de fichajes / Manu Colchón

Tres señalados en el Betis

Aunque ha habido algún aficionado que ha pedido la marcha de Héctor Bellerín y el fichaje de otro lateral diestro o que incluso pide que no haya ni salidad ni entradas y que simplemente respeten las lesiones, hay algunos que sí son bastante contundentes respecto a tres nombres propios, Bakambu, Juanmi y Ricardo Rodríguez. "Yo lo primero que pediría sería 'no más lesiones, por favor'. Y que Isco vuelva bien y demás. Yo lo del tema de fichajes ya no sé qué decirte. Y vender, pues como no estamos tampoco sobrados, preferiría tampoco vender demasiado. Así que con que no nos lesionemos, yo estoy contento", comentaba uno de los béticos.

"Vender, pues a Ricardo Rodríguez, uno de ellos. Bakambu, William Carvalho, aunque esté lesionado, también", exponía otro aficionado secundado por algunos más: "Yo vendería a Juanmi" junto a un "Vendería a Ricardo Rodríguez, Bakambú y Juanmi, que ya ha marcado una época en el Betis", haciendo referencia a que el de Coín ya ha dado todo lo que tenía en el Betis y debe buscar una salida.

Ceballos celebra uno de los goles del Madrid ante el Leganés / Europa Press

Un deseado y una apuesta firme

Una cosa está meridianamente clara, y es que si se terminan produciendo salidas en el Betis, deben darse también las llegadas de sus correspondientes sustitutos. En este sentido, los aficionados no han tenido dudas, prácticamente todos ficharían al mismo nombre para reforzar al equipo: Dani Ceballos. Por lo tanto, Isco ya no se siente sólo en su deseo de ver vestido de verdiblanco al utrerano. "Dani Ceballos, sí. Si te pones a pedir, claro, pero es que lo veo bastante difícil", comentaba uno de los aficionados mientras que otro de ellos hacía referencia a la cantera como lugar clave para sustituir la falta de gol del equipo: "Yo apostaría más por la cantera. Yo apostaría por la gente de la cantera. Marcos Fernández, Pablo García...".

Como ya les detallamos en Diario de Sevilla, la cruda realidad en estos momentos con el de Utrera es que un mercado más todo apunta a no ser el del retorno del mediocentro. Su excelso rendimiento, el límite salarial del Betis y el ajuste de cuentas necesario antes del 30 de junio hacen inviable una operación que sólo podría dar un giro radical de producirse altas ventas inesperadas en enero.