Pellegrini: "Nos vamos con la amargura de haber perdido dos puntos"

Otra vez la falta de gol condenó a un buen Betis, que generó ocasiones para responder al empate de Isi Palazón pero acabó con la "amargura de perder dos puntos" por el empate contra el Rayo, según dijo Manuel Pellegrini, tras un empate que supo a poco por las ocasiones generadas en ataque.

"No podemos estar contentos de sacar un punto en casa con tantas ocasiones falladas, pero no es la primera vez que nos pasa esta temporada eso de crear tantas ocasiones y no marcar: nos falta la definición", apuntó el técnico verdiblanco, consciente de que su equipo "podría estar con varios puntos más, pero la realidad indica que no se convierten las ocasiones". "El Rayo, que es muy ofensivo, llegó poco, así que nos podríamos haber quedado con los tres puntos y nos vamos con el sabor amargo de haber perdido dos".

Pellegrini apostó por juntar a Isco y Lo Celso y por sus palabras será una tónica habitual siempre que los dos estén disponibles. "Isco venía de una larga lesión y jugó más minutos de lo que debía. Lo Celso empezó en la banda derecha, pero suelto y con libertad para irse al medio. Con ambos tenemos más fútbol y podemos crear muchas ocasiones, pero hay que convertirlas", indicó el Ingeniero, que insistió sobre ambos: "Siempre tienen que jugar juntos Isco y Lo Celso estando disponibles. No tiene problemas Lo Celso en salir desde la banda. Los dos tienen libertad de movimientos. No tengo dudas deque con los dos el equipo tendrá mucha más calidad", argumentó.

Sin embargo, y pese a las oportunidades que ambos crearon, faltó puntería, un problema que se repite en el Betis y que preocupa al entrenador chileno: "Todo se entrena, pero en el partido todo cambia y hay jugadores que dominan la situación y otros a los que la situación los domina. Con presión es otra cosa, pero en términos generales hucimos un buen partido y a poco de haber acertado nos hubiéramos quedado con los tres puntos y no perdido dos. Hicimos un buen encuentro. Primero porque el Rayo llegó poco y tuvimos ocasiones para haber liquidado el partido antes, pero armamos un alto volumen ofensivo que no acabamos de concretar, en la línea de lo que nos viene ocurriendo todo el año". Y sobre esta cuestión apuntó: "Nunca he dicho que no me preocupara esa falta de gol. El fútbol es así y los jugadores a veces eligen mal en el momento más determinante".

En este sentido no pudo el foco en Vitor Roque, "un jugador joven" al que no se le puede pedir "lo que a otro con más experiencia". "Se mata corriendo, le hicieron el penalti, falló un tiro cruzado y tuvo un mano mamano. A medida que se vaya tranquilizando irá acertando, pero estoy seguro de que nos dará mucho", aseguró.

Tras perder estos dos puntos, la nota baja, pero Pellegrini se mostró moderadamete satisfecho por esta primera mitad de temporada. "Falta un partido para acabar la primera vuelta y hay que tratar de estar cerca de los 30 puntos para luchar por Europa. Merecimos más puntos en muchos encuentros. Estamos clasificados en las otras dos competiciones, Copa y Conference, así que en términos generales no estamos mal, pero hay que tratar de mejorarlo en el segundo semestre".

Finalmente fue cuestionado pro el próximo mercado invernal, incidiendo de nuevo en que "lo importante es saber con qué recursos económicos se cuentan". "Vamos a analizar con calma cuando se abra el mercado para ver qué se puede traer, si es que traemos a alguien. Uno puede querer un delantero, que no digo que es lo que queramos, pero hay que ver qué recursos tenemos para ello", dijo, para acabar reconociendo que "si hay algo a mejorar es la concreción en ataque, porque el equipo genera mucho".