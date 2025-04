Así describe la prensa internacional a la Semana Santa de Sevilla: "Una de las ceremonias religiosas más impresionantes del planeta"

La Semana Santa de Sevilla es mucho más que una fiesta religiosa: es una manifestación cultural, social y emocional que ha traspasado con creces las fronteras nacionales. Cada año, miles de turistas extranjeros viajan hasta la capital andaluza para vivir en primera persona uno de los eventos más intensos y sobrecogedores del calendario cristiano.

La mezcla de arte sacro, música, incienso, emoción popular y fervor religioso ha cautivado a periodistas y medios de comunicación de todo el mundo, que han narrado con asombro y admiración este fenómeno único. Desde Nueva York hasta Múnich, pasando por Londres o Atenas, los medios han intentado, cada uno a su manera, captar la esencia de lo que ocurre en Sevilla durante la Semana Santa.

Uno de los grandes diarios internacionales que se ha hecho eco de esta tradición fue The New York Times, una de las cabeceras más influyentes del mundo. En 2006, el periodista Christopher Clarey firmó un artículo titulado "Seville’s Holy Week Rituals Draw In an Outsider", en el que relataba su vivencia personal en una casa señorial sevillana durante una de las procesiones. El texto describe con sensibilidad el ambiente elegante y teatral que rodea a los cortejos: hombres con trajes oscuros, mujeres con vestidos sobrios, patios mudéjares y una ciudad volcada con su Semana Mayor. Clarey logra mostrar cómo, incluso para un forastero, esta tradición puede convertirse en una experiencia profundamente íntima y conmovedora.

En 2013, Time Magazine, una revista estadounidense con más de un siglo de historia y más de un millón de ejemplares de tirada, dedicó su atención a los nazarenos de la hermandad de San Gonzalo bajo el título "Hooded penitents of San Gonzalo brotherhood celebrate Holy Week in Seville". En su artículo, destaca el carácter ancestral de la penitencia pública en Sevilla, explicando que el uso del capirote y la túnica se remonta al siglo XV.

"Pointy-hatted penitents take over Seville: Andy Summers’ best photograph" / The Guardian

Desde el Reino Unido, The Guardian, uno de los periódicos más influyentes del país, publicó en 2023 una pieza especial en la que el mítico guitarrista de The Police, Andy Summers, compartía una de sus mejores fotografías tomadas en Sevilla. En su artículo "Pointy-hatted penitents take over Seville: Andy Summers’ best photograph", Summers narra su experiencia durante la Semana Santa de 2019, cuando se sumergió en las calles sevillanas buscando capturar el alma del evento. Su fotografía en blanco y negro muestra a un grupo de nazarenos de una hermandad de silencio, una imagen que para muchos podría resultar inquietante, pero que Summers defiende como un reflejo de la intensidad religiosa que define a esta tradición. Describe la experiencia como "una de las ceremonias religiosas más impresionantes del planeta", destacando la belleza de las marchas, el humo del incienso y la atmósfera casi hipnótica de las procesiones nocturnas.

En 2025, The Times, otro referente del periodismo británico, incluyó la Semana Santa de Sevilla en su guía de "23 of the best things to do in Seville for 2025". El artículo anima a los viajeros a visitar la ciudad durante esta celebración centenaria, resaltando el espectáculo de los penitentes encapuchados, las imágenes religiosas llevadas por costaleros, y el profundo simbolismo de las saetas cantadas al paso de los tronos. Para The Times, este evento es una experiencia multisensorial donde el pasado y el presente se funden: desde las raíces del siglo XVI hasta la intensidad actual, donde la ciudad entera se convierte en escenario de devoción.

Publicación del medio griego News 24/7 sobre la Semana Santa de Sevilla / News 24/7

Desde Grecia, el medio News 24/7 publicó una apasionada crónica que compara la rivalidad entre dos de las mayores devociones de Sevilla con un clásico del fútbol europeo. Bajo el título Η ΣΕΒΙΛΛΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ (La Sevilla de las Pasiones), define la pugna entre la Macarena y la Esperanza de Triana como “el Olympiacos – Panathinaikos de la Semana Santa”. Describe con colorido y entusiasmo el fervor de los sevillanos, divididos entre dos advocaciones de la Esperanza que movilizan a barrios enteros: desde los “armaos” que acompañan a la Macarena, hasta los cofrades de Triana que corean vítores y lanzan pétalos a su Virgen. El artículo ofrece un retrato apasionado y casi tribal de la ciudad, resaltando la intensidad emocional que se vive durante la madrugada del Viernes Santo, cuando ambas imágenes protagonizan momentos catárticos e inolvidables.

Estas miradas internacionales, tan diversas como los países que las originan, coinciden en algo fundamental: la Semana Santa de Sevilla es un fenómeno que no deja indiferente a nadie. Ya sea desde la emoción vivida en una casa señorial, la estética impactante de los penitentes, la devoción popular convertida en pasión tribal o la crítica sociocultural, todos reconocen en esta celebración algo único en el mundo. Una ciudad entera que se transforma durante siete días, entregada a una liturgia que emociona, sorprende y fascina a creyentes, curiosos y narradores de todo el mundo.