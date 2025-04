Antony: "Todo valió la pena, estar feliz no lo cambio por nada"

SEVILLA/Antony Matheus dos Santos. Ese futbolista que ha cambiado el sino del Real Betis Balompié esta temporada desde que llegase en el pasado invernal en una operación muy interesante económicamente hablando teniendo en cuenta la baja cantidad de dinero que le va a costar el poder contar con un futbolista de esta categoría. Un futbolista que está feliz en Sevilla y en un esquema que lidera junto a Isco Alarcón a las órdenes de Manuel Pellegrini. "Iluminado. Es una palabra con la que me identifico mucho, por de dónde vengo, un lugar donde pocas personas tienen oportunidades y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de realizar mi sueño", comenzaba exponiendo en una entrevista para la UEFA compartida en los canales oficiales del conjunto verdiblanco.

Como ya ha demostrado en varias entrevistas, es muy creyente: "Para mí, lo más importante del mundo, primero, es Dios. Y segundo, mi familia. Siempre intento, como dije, siempre trato de estar conectado con Dios, siempre hablando con Dios, que me dé mucha sabiduría, que me dé mucha estrategia. Y es una costumbre que tengo, no es algo reciente, siempre la he tenido. Así que lo que siempre procuro hacer es hablar con Dios para entrar tranquilo a los partidos y estar tranquilo en mi día a día también".

La humildad, una de las claves de Antony

Criado en la favela de Osasco, en São Paulo, se muestra agradecido con su familia sobre todo por haberle dado una educación basada en la humildad en una zona muy complicada. "Algo que aprendí es que todos son iguales, no hay diferencias", expone. Sus comienzos los narra con cierto dolor, ya que fueron muy duros. Sobre todo por perderse esos primeros pasos de su hijo: "Eso me dolió mucho, pero sabía que tenía que sacrificarme para cumplir mi sueño y darle un futuro mejor. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Uno deja cosas para cosechar más adelante".

Tras Ajax y Manchester, se decantó por el Betis: "Antes de firmar, tuve otras propuestas también. Pero como dije, la importancia de estar conectado con Dios, la importancia de hablar con Dios, de estar espiritualmente bien con él. Y cuando surgió el Betis, estoy seguro de que fue él quien me calmó, quien me dio paz. Me dio esa sensación de que todo iba a salir bien. Y cada día que pasa, veo que fue la mejor decisión. Estoy muy feliz aquí y disfruto cada día. Nuestro día a día también es muy tranquilo, muy divertido, muy unido. Eso es muy importante. Cada día que pasa, todos vemos que merecemos mucho más.

Antony en el calentamiento del choque del Betis ante el Vitoria Guimaraes / Europa Press

¿Es el mejor momento de su carrera?

"Tuve varios buenos momentos, pero considero este muy importante. Aún más por todo lo que pasé. Como dice en la Biblia: "La gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera". Y eso resume lo que soy", certifica el brasileño. Una referencia que siempre ha sido entendida como una metáfora en cuanto a un nuevo período de mejoría después del sufrimiento.

Terminó repitiendo lo que siempre ha mantenido desde que llegó, pero con un claro significado verdiblanco, ya que hoy es feliz en el Betis y eso no lo cambia por nada: "Es muy importante para mí estar feliz, estar bien. Veo que todo lo que pasé valió la pena. Como dije, me forjó. Aprendí bastante. Así que hoy, estar feliz, no lo cambio por nada".