"A ver si Ceballos se viene ya para acá"

SEVILLA/Se termina el 2024 para el Real Betis Balompié con el sin sabor del empate ante el Rayo Vallecano que dejó algunas noticias bastante negativas como los dos puntos que se le escaparon ante un rival menor, la falta de gol que perjudica mucho al equipo o los problemas en salida de balón que se han vuelto a acusar por momentos a pesar de contar con Lo Celso e Isco también en el terreno de juego. Pero precisamente este último se ha compuesto como una de las principales noticias positivas en clave bética, ya que ha disputado bastantes más minutos de lo que se esperaba (partiendo incluso como titular) y además estrenó su cuenta goleadora esta temporada con un gran lanzamiento de penalti.

La afición verdiblanca lo ovacionó en el cambio con un sonoro aplauso y coreando su nombre, al igual que después de celebrar el gol que le daba los tres puntos a su equipo. Incluso se puede decir que hizo un partido bastante interesante, con acciones de presión intensas en las que se le vio bastante fuerte de piernas y con la misma visión futbolística que siempre ha tenido. Pero la realidad es que es ese gol lo que lo colocaba en el punto de mira y le hacía atender a las televisiones con derechos tras el envite, donde ha dejado un mensaje que va a volver locos a muchos béticos: pidió la llegada de Dani Ceballos.

Dani Ceballos, la historia interminable a la que se suma Isco

Prácticamente vamos a nuevo capítulo por semana en el culebrón eterno de Dani Ceballos y el Real Betis Balompié. Hace algunos días, en una foto cómica de un montaje en redes sociales en el que salían el propio Isco, Pellegrini y Vitor Roque simulando una postal navideña, el de Utrera ponía un comentario que volvió a disparar las especulaciones: “Sólo falta uno de volver por Navidad😂”. Precisamente sobre esta situación se le preguntó a Isco, que salió al quite con una petición demasiado curiosa: "A ver si se viene ya para acá, que se está haciendo querer".

Sin duda, otro mensaje que alarmó y sobre todo ilusionó (viendo lo que pasó con Lo Celso y ese famoso comentario de Bartra en una foto de Messi pidiendo su fichaje por el Betis) a la afición verdiblanca, desatada en redes sociales. A pesar de todo, la realidad es que la situación se complica por momentos. El conjunto de La Palmera tiene un escueto límite salarial y tiene que haber salidas para que se produzcan llegadas, además el propio Betis ha evidenciado que debe firmar jugadores tanto en ataque como en el lateral zurdo. Si esto es poco, hay que sumarle el mayor problema, el del Real Madrid. Piden una cifra cercana a los 15 millones de euros y no están dispuestos a facilitar una cesión del canterano de Heliópolis. Y si se acabase haciendo la heroica con los blancos, habría que cuadrar (no con tal dificultad) el salario. Está claro que es una quimera y que Manu Fajardo y los suyos tienen muchos más nombres en la lista.

Isco y Vitor Roque, ante Pathé Ciss. / Antonio Pizarro

Un Isco cómodo en el Betis

"Me siento muy querido aquí, eso siempre ayuda a un futbolista y ojalá coger el ritmo, coger mi mejor estado de forma, creo que tenemos muy buen equipo, mucho que mejorar, pero seguro que podemos seguir mejorando", comentaba el de Arroyo de la Miel.

Para cerrar, comentó que no hay ningún problema con Lo Celso y el hecho de haberle 'quitado' el penalti ante el Rayo: "Al final yo creo que me venía bien para ir cogiendo confianza, él lleva muchos goles y no hay ningún tipo de problema en ese sentido, unos días los tirará él y otros los tiraré yo".