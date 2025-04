Un niño de 9 años sufre la amputación de un dedo en una máquina de un parque de Sevilla

Un niño de nueve años sufrió la amputación del dedo corazón de su mano izquierda cuando utilizaba una de las máquinas de gimnasia del Parque Amate. Los hechos ocurrieron el día 30 de marzo en un aparato para ejercitar los hombros, en la zona de máquinas para las personas mayores. Como no llegaba arriba, el menor trató de subir por la máquina, con la mala fortuna de introducir el dedo en el engranaje. Al moverse el aparato, le hizo el efecto cizalla y le seccionó el dedo.

El niño fue atendido por una UVI móvil que se desplazó al lugar después de que la familia llamara al teléfono de emergencias 112. La ambulancia lo trasladó al hospital, donde tuvo que ser operado de urgencia, sin que se le pudiera reimplantar el dedo. Se encuentra muy molesto y está ya de vuelta en su ciudad de origen, pues estaba en Sevilla pasando unos días de vacaciones.

Los padres del menor lamentan que no acudiera nadie de la Policía Local, a pesar de que llamaron primero al 112 solicitándolo y luego directamente al 092. Las personas que les atendieron les explicaron que no iban a ir porque ya había acudido una ambulancia y no era necesario movilizar más recursos. La familia del menor ha presentado un escrito de queja por registro al Ayuntamiento de Sevilla, al considerar que la máquina debería estar al menos precintada, ya que lo que le ha ocurrido a su hijo puede pasarle a otro niño o a cualquier otra persona que utilice el aparato.

La máquina en la que el niño se cortó el dedo. / D. S.

"Ante la gravedad de los hechos, y con el fin de evitar nuevos accidentes, solicitamos en tres ocasiones (dos al 112 y una al 092) la presencia de una patrulla para que procediera al precintado de la máquina en cuestión hasta que un técnico pudiera verificar su estado. Sin embargo, lamentablemente, ninguna patrulla se presentó en el lugar, dejando sin respuesta una situación de evidente riesgo para la seguridad de otros usuarios del parque", expone la madre del menor herido, en su escrito de queja presentado ante el Ayuntamiento hispalense.

La progenitora añade que el menor continúa actualmente en el proceso de recuperación y aún se desconocen las secuelas que este accidente pudieran ocasionarle a largo plazo. Sigue con curas cada 48 horas y este martes volverá a ser evaluado por los médicos para una posible segunda intervención. "Dada la gravedad del suceso y la inacción de las autoridades en su momento, solicitamos que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos", apunta en el documento.

Pide en primer lugar la inspección inmediata de todas las máquinas de gimnasia del parque para verificar su correcto estado y funcionamiento. También solicita el precintado de la máquina implicada en el accidente, hasta que un técnico acredite su seguridad, así como la revisión de los protocolos de actuación ante este tipo de incidentes, con el fin de asegurar una respuesta rápida y eficaz en futuras emergencias.

El Parque Amate, cerrado este lunes. / D. S.

La madre del niño herido también ha enviado una carta al director de Diario de Sevilla exponiendo la situación y mostrando su malestar por la inacción de las autoridades tras el accidente sufrido por su hijo. Este periódico contactó ayer con el Ayuntamiento de Sevilla para tratar de ofrecer su versión de los hechos. Fuentes municipales explicaron que no se consideró necesario que acudiera la Policía Local para este incidente.

El Parque Amate permanece cerrado estos días porque está siendo sometido a un proceso de control y gestión de plagas. Los trabajos comenzaron el 3 de abril y durarán aproximadamente 21 días, según figura en un cartel informativo colocado en la puerta del recinto.