Los vecinos de Heliópolis estallan de nuevo por la cantidad de basura que dejan los partidos de fútbol

La Asociación Parque Vivo del Guadaira ha denunciado que se sigue sucediendo" una peligrosa actividad relacionada con el consumo ingente de alcohol en la vía publica" en la previa de los partidos de fútbol que se juegan en el Benito Vilamarín. Denuncian "un espectáculo de incivismo que trasgrede las normas de convivencia y pone en peligro a nuestros menores y mascotas cuando usan el espacio público".

"Denunciamos que las plazas, parques, calles y aceras de los aledaños del estadio sirven para dar cita a centenares de aficionados que desde más de 6 horas antes de cada partido, según la hora del encuentro, se reúnen a beber alcohol con bolsas de plástico que contienen vasos y botellas. En concreto en el pasado derbi (30 de marzo) que fue a las 21:00 h., ya sonó el primer petardo congregando a la previa a las 10.00 de la mañana, de los muchos que atemorizan a los mayores y mascotas del barrio".

"El problema, por un lado, es de seguridad ciudadana en el sentido de que las aceras, calzadas y otros espacios se ocupan impidiendo la movilidad, ya sea de vehículos y también peatonal. Además se permite por parte de las autoridades, que se aparque en doble fila en toda la línea de aparcamiento de la avenida Reina Mercedes y otras calles de Heliópolis y los barrios vecinos, impidiendo la salida de los que se encuentran aparcados correctamente, o incluso el acceso a las viviendas o de los vehículos de emergencias. En estos edificios habitan muchas personas mayores que por cualquier causa pudieran sufrir accidentes durante el desarrollo de los encuentros, verían obstaculizadas su eventual desalojado de manera urgente".

"En las últimas semanas hay una actitud permisiva"

"Y por otro lado, y casi más grave, es el estado en que quedan los espacios públicos, una vez el partido ha comenzado: abarrotados de residuos de todo tipo, pero mayormente bolsas y vasos de plásticos, y botellas de cristal, muchas de ellas rotas. Como consecuencia del progresivo desplazamiento de la masiva botellona desde la calle Tajo hasta el Parque del Guadaira, tras la intervención municipal inicialmente exitosa de pretender la concentración de la molesta actividad en la avenida de Grecia, en las últimas semanas por una actitud permisiva se está produciendo una concentración por distintos espacios, uno de ellos especialmente sensible como es la plaza Chano Lobato, afectando gravemente a un espacio de sociabilidad y a un área de juego infantil. Esta circunstancia, además de que debería ser una vergüenza colectiva de nuestra sociedad, genera riesgo por accidentes entre nuestros menores y mascotas, por no decir de ser un nefasto ejemplo para la educación en ciudadanía de nuestra infancia".

"Aunque los servicios de LIPASAM hacen una labor ardua y meritoria en el proceso de limpieza de estas zonas desde que comienza el partido, el estado final conseguido no es para nada el deseable dado lo complejo de retirar toneladas de residuos, muchos de ellos fracturados en piezas minúsculas, de hecho el día siguiente en el mismo parque infantil se apreciaban multitud de cristales en el suelo donde juegan los menores del barrio, como se aprecia en las fotos. Tras la denuncia de vecinos LIPASAM ha procedido a una segunda limpieza en profundidad, pero aun no es muy complicado encontrar en el área de juego peligrosos restos dada la dificultad de eliminar los restos de vidrio más pequeños. Por supuesto, los usuarios de los parques infantiles afectados no pueden usar esas instalaciones durante todo el día del partido por verse expuestos no solo a cristales, orines, pirotecnia y a los bebedores que pronuncian cánticos y improperios que avergonzarían a ellos mismos si pudieran observarse sobrios, personas que no representan a la totalidad de la afición".

"Estos hechos ocurren también en las cercanías del estadio Sánchez Pizjuán antes de los encuentros del Sevilla, convirtiendo al fútbol en esta ciudad en una muestra de que la ciudadanía no cuida lo público y tiene mucho que avanzar en civismo, y sus autoridades desamparan a los vecinos, incumpliendo la legislación aprobada".

"La única buena noticia relacionada con este asunto es que la policía municipal, después de muchos meses sin hacerlo, en este derbi ha empezado a sancionar a los vehículos que estacionan sobre el parque del Guadaira, poniendo en riesgo los valores de esta parque y la integridad de sus usuarios. La continuidad de la política sancionadora es a nuestro juicio fundamental para detener esta incívica práctica".