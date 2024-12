Isco revela la cara oculta de su recuperación

SEVILLA/A pesar de los buenísimos últimos 15 minutos de Giovani Lo Celso ante el Rayo Vallecano, los espectadores del partido decidieron votar a Isco como MVP del partido poniendo esa nota de buenos recuerdos sobre la temporada pasada, cuando ocurrió lo mismo hasta en 19 ocasiones. El de Arroyo de la Miel anotó el penalti que le dio el punto a los suyos y el argentino dio cinco pases de gol. Es difícil delimitar quién fue realmente el jugador más importante del encuentro. Al margen de esto, es evidente que la primera titularidad de Isco era muy esperada por los béticos que recibieron la noticia muy ilusionados, aunque después el resultado del Betis en el partido no cumpliese con las espectativas.

Tras el partido, el malagueño habló de muchas cosas con los compañeros de la retransmisión de DAZN donde repasó aspectos como el penalti que lanzó y los motivos por los que no lo tiró Giovani Lo Celso, los fallos del equipo y lo que tienen que mejorar si quieren ir a competiciones europeas la próxima temporada, incluso se acordó de Dani Ceballos y mostró sus ganas de que regrese al equipo que le vio crecer y terminó con unos detalles clave de la intrahistoria de su recuperación.

No materializar las ocasiones puede costar el objetivo

Algo que se evidenció sobre el terreno de juego es que, si no se cambia la dinámica de cara a portería, el equipo puede pagarlo de cara a la clasificación a competiciones europeas y eso Isco lo sabe: "Ha sido una pena el empate, hemos tenido más ocasiones pero nos ha faltado un poco más de contundencia arriba para matar el partido. Son esas cosas las que tenemos que mejorar si queremos estar en Europa el año que viene".

Y sin duda, en ese objetivo, el cómo se termine entendiendo con Lo Celso va a ser fundamental. Así contaba él cómo se vio con el rosarino: "La primera toma de contacto ha sido buena, hemos hecho un buen partido, generando ocasiones, hemos filtrado pases... Al final esto es la élite, jugamos contra muy buenos equipos. Tenemos que ir conociéndonos dentro del campo y ojalá podamos darle muchas alegrías a los béticos".

Terminó hablando también sobre cómo lanzó el penalti: "No quiero desvelar mis secretos... (en tono de broma). Al final todo depende del partido, del portero, de la confianza que tengas. En este caso lo he decidido a última hora y ha salido bien. Una pena que no haya servido para llevarse los tres puntos".

Isco ejecuta el penalti que significó el 1-0. / Antonio Pizarro

La intrahistoria de su recuperación

En su intervención, el centrocampista aprovechó para hablar de cómo vivió esos siete meses que han transcurrido desde su última titularidad con el primer equipo verdiblanco: "Bueno, la verdad es que tenía muchas ganas. Lo que nos gusta a los jugadores es estar en el campo... Siete meses en el gimnasio, viendo cómo la cosa no avanzaba todo lo rápido que uno quería siempre es complicado. Pero bueno, he tenido que tirar de paciecia, de estar tranquilo y contento ya de volver a estar en el campo".

"Aún estoy lejos de mi mejor versión, sobre todo física porque son muchos meses parado, pero bueno poco a poco ir cogiendo ritmo para ayudar al equipo. Al final son muchas ganas de jugar al fútbol, de tener el balón...", comentó