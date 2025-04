El imperial Bartra como adalid de un Betis que hizo bloque en Montjuïc

El Betis dio un salto de calidad, sin ganar, en la casa del líder, un Barcelona que llegaba lanzado, sin perder en 2025 y con 9 triunfos seguidos. Los de Pellegrini hicieron un partido ejemplar en defensa, liderados por un Bartra imperial que lo sacó todo en el área de Adrián. El Betis fue un equipo sólido que supo sufrir y tener confianza para estirarse en ataque y asustar a su rival. Un empate que sabe a victoria.

Bartra | Aparecía por cualquier lado para cruzarse y ser la pesadilla de los azulgrana

El catalán fue un baluarte infranqueable en un Betis que hizo bloque y fue un rival pétreo para el líder. Se cruzó mil veces para bloquear un disparo, evitar un remate y ser la pesadilla de los atacantes azulgrana. Imperial, formó una pareja de centrales junto a Natan en el que el Betis basó salir invicto de Montjuïc.

Aitor Ruibal | Es un jugador listísimo que domina como pocos todos los registros

Vino a ser una de las sorpresas de Pellegrini en el once y, cuando salió se encontró con que su par no era Raphinha, ni siquiera un Ferran que se metía hacia dentro y sí un Balde que llegaba en un gran momento y al que sostuvo casi siempre. Es un jugador muy listo, Bravo y que se adapta a todo. Y no sólo a varias posiciones.

Adrián | Ese balón ante Koundé vale su peso en oro

Estuvo dubitativo en varios saques en los que se precipitó, pero bajo los tres palos se creció y mantuvo al Betis vivo en el partido. En particular en el extraordinario paradón que protagonizó ante Koundé, una acción que valió un punto y una gran inyección moral. Además, estuvo seguro y firme por alto y en general.

Antony ensaya el disparo ante Cubarsí, su sombra ayer. / Alejandro García / Efe

Antony | Abrió el partido y, con Cucho, le dio aire al Betis

No fue el Antony que el beticismo esperaba, pero hizo una primera parte muy interesante. Mantuvo un bonito duelo a campo abierto con Cubarsí y logró, junto al Cucho, que el Betis se estirase cuando el partido, por momentos, se abría partiéndose en dos. Después bajó, pero mantuvo las alertas en la zaga del Barça.