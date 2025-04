Un aficionado del Barcelona alucina con los béticos: "Mirad los locos del Betis"

SEVILLA/El empate del Real Betis Balompié en Barcelona en la noche de este pasado sábado ha vuelto a dejar una nueva demostración de lo que es la afición del conjunto verdiblanco y lo que implica cada vez que los de Manuel Pellegrini tienen que jugar fuera de su estadio. En este caso ha sido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en la montaña de Montjuïc, donde juega como local el combinado de Hansi Flick. El partido se desarrolló con el guion esperado para ambos entrenadores: los locales con la mayor posesión del balón e intentando encontrar los espacios en la defensa verdiblanca, y, por otro lado, los béticos defendiendo juntos en dos líneas de cuatro, con Lo Celso y Cucho descolgados, y buscando crear peligro al contragolpe o bien a balón parado (como terminó llegando el gol de Natan).

Cuando los partidos se complican para los dos equipos, el apoyo de los aficionados puede terminar decantando la balanza hacia uno de los lados, y eso probablemente terminó ocurriendo en la noche de este sábado en Cataluña. Un aficionado del conjunto culé se quejó a través de redes sociales de lo poco que animan en Barcelona y la necesidad de que regrese a la actividad la grada de animación catalana. De hecho, mostraba su incredulidad con la afición del Betis.

Alucina con los béticos

Y es que durante todo el partido se escucharon numerosos cánticos de la afición desplazada por encima de todo lo que animaron los espectadores locales. No es la primera vez que se ve cómo en este estadio aparecen cientos y cientos de béticos para apoyar a los suyos. El TikToker @Sxgarra hizo uno de los varios vídeos que suele subir por cada partido del Barça dedicado a la grada visitante: "El problema que tiene el Barça es que no canta la gente. No animan, tío. Se están escuchando más los del Betis. Mirad ahí los locos del Betis. Mira el estadio ahora mismo (haciendo referencia al silencio que había en Montjuïc). Por eso hace falta que vuelva la grada de animación al 100%, porque es que mirad...".

No es la primera vez que esto ocurre. Ya en el partido de ida se pudo observar como muchos aficionados visitantes en el Benito Villamarín grababan el himno bético y alucinaban con la atmósfera que se producía en Heliópolis antes del inicio de cada partido.

Una nueva marea verdiblanca

Y es que el partido contra el Barcelona es uno de los más esperados por los béticos en toda la temporada, ya que hay miles y miles de aficionados andaluces que llenan la conocida como 'novena provincia' de verdiblanco. Cuando juega el combinado de La Palmera contra los blaugranas, el Girona o el propio Espanyol, la imagen siempre es la misma: una enorme cantidad de béticos que desbordan la grada visitante y que hacen sentir como en casa a los suyos.

En la previa del partido de este sábado, se volvieron a ver imágenes difundidas por los propios aficionados en redes sociales disfrutando, cantando y animando antes de emprender el camino hacia el estadio en un día más de convivencia y hermandad en torno al Real Betis Balompié.