Douvikas, uno más para el Betis en la búsqueda del 'acuerdo cerrado'

SEVILLA/Con el paso de las jornadas y del tiempo desde que se cerrase el mercado invernal, la voluntad y sobre todo la necesidad del Betis de cara al mercado invernal ha ido cambiando. Ya desde la no cobertura de Guido Rodríguez, el centro del campo se vio algo desguarnecido. Con la lesión de William Carvalho y la posterior plaga en la medular, las alarmas saltaron y desde el propio Betis reconocían que iban a buscar un centrocampista en enero 'sí o sí'. Pero con la vuelta de Lo Celso, la recuperación de Fornals, el salto de Mateo Flores y el regreso de Isco Alarcón, las miradas han pasado a otra zona del terreno de juego, la delantera. Vitor Roque no puede tirar sólo del carro goleador del equipo (por su juventud y porque no se encuentra en el momento de mayor acierto de su carrera precisamente) y Bakambu, Juanmi e incluso Chimy Ávila no están aportando las cifras obligatorias para un equipo de Europa.

Es por ello que se ha aumentado la velocidad de la maquinaria para que el refuerzo en la zona ofensiva no se haga esperar (el mercado abre el 2 de enero). Aunque ese concepto sí es importante. Como el propio Manuel Pellegrini ya ha comentado varias veces en rueda de prensa, quiere refuerzos, y no nombres nuevos. “La palabra refuerzo viene directamente relacionada con la capacidad económica. Vender no creo que merezca la pena para perder potencia y traer otro jugador. Nombre nuevo y refuerzo son cosas muy distintas. Haremos evaluación tras el partido con el Rayo y se hará lo más sensato posible y realista para para reforzar el plantel”, aseguraba. Una palabra (la de nombre nuevo) que es la que mejor se asemeja al rendimiento que ha dado el congoleño desde su llegada. Precisamente en esa carrera por colocarse el título de 'acuerdo cerrado' en la delantera bética aparece un nombre, Anastasios Douvikas.

Douvikas celebrando uno de sus goles con el Celta / Europa Press

Quiere salir del Celta

Douvikas es un delantero griego de 25 años que actualmente milita en las filas del Celta de Vigo. En plena competencia con Borja Iglesias, su rendimiento no está siendo el esperado por parte de los gallegos y él tampoco está contando con todos los minutos que le gustaría. La pasada campaña anotó siete goles en LaLiga y otros seis en Copa, después de anotar 19 tantos en la Eredivise holandesa la anterior temporada.

En total acumula cinco goles y una asistencia en 18 partidos entre LaLiga y Copa del Rey (dos de esos tantos son en la competición del K.O.). Como adelantaron desde El Desmarque, el jugador habría pedido salir en el mercado invernal para buscar más oportunidades de juego y demostrar que sí vale los 12 millones que pagó el Celta por él. Es por ello que su agencia de representación lleva varias semanas moviendo al futbolista y ofreciéndolo a varios equipos, entre los que está el Real Betis. A sabiendas de la necesidad de firmar a un goleador que hay en Heliópolis, el griego se ha presentado como una buena oportunidad según afirma Relevo.

Juanmi y Bakambu, en un lance del duelo frente al Rayo. / Julio Muñoz / Efe

Un nombre más en una amplia lista

La realidad en estos momentos en Heliópolis es bastante compleja. Lo primero que necesita el conjunto bético, tanto para pensar en Douvikas como en Arthur Melo u otro nombre más es dar salida a algunos jugadores. Y la palabra salida va obligatoriamente unida con la palabra plusvalía, por lo que nombres como Assane Diao, Rui Silva o con bastante más complejidad, Johnny Cardoso, son los que más facilidad están encontrando para mover desde la secretaría técnica.

Además, el griego no es el único delantero que tienen en lista Manu Fajardo y sus compañeros de la secretaría técnica. Es uno de los muchos nombres que se han ofrecido a la entidad de La Palmera, al igual que otro de una larga lista de candidatos que se tendrá que ir reduciendo a medida que pasen los días y la obligación de cerrar un acuerdo sea más alta. Con la lección bien aprendida del 'caso Bakambu', se está esperando a encontrar ese nombre que se ajuste a lo que necesita la entidad: gol, bajo precio y rendimiento inmediato.