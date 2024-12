Betis: La vía presente de Arthur Melo

Sevilla/El Betis está metido de lleno en el mercado y aunque la prioridad sigue siendo reforzar la delantera, no pierde de vista opciones para otras líneas, como es el caso del centro del campo. Ahí, el nombre de Dani Ceballos sigue estando muy presente, pero la complejidad de afrontar una posible operación para la llegada del jugador utrerano en el mercado invernal hace que los verdiblancos estudien otras posibilidades y éstos tienen encima de la mesa la opción de Arthur Melo.

Este medio centro organizador, de 28 años, no entra en los planes de su actual club, la Juventus, con el que no se ha estrenado este curso tras regresar de su cesión a la Fiorentina. El brasileño tiene aún contrato con la entidad de Turín hasta 2026, pero su futuro pasa por encontrar acomodo en otro equipo. Ahí es donde ha aparecido la opción del club verdiblanco. Desde el entorno del futbolista no desmienten a este diario la posibilidad de que el jugador del conjunto juventino recale en Heliópolis, aunque siempre con cierta cautela. Eso sí, a Arthur le atrae la posibilidad de jugar en el Betis, aunque son los clubes los que tendrían que llegar a un entente en la fórmula de un posible acuerdo, aunque partiendo de una cesión en la que se tendría que discutir si se incluye una opción de compra, si ésta sería obligatoria, y si cabría la opción de que los clubes compartan la ficha del jugador nacido en Goiania.

Arthur quiere cambiar de aires y la Juventus ve con buenos ojos que salga en el mercado de enero

En el Betis se estudian con atención los pasos a seguir, pues aunque ahora resulta complicado que llegue Dani Ceballos, la situación podría cambiar el próximo verano en función de si los verdiblancos encuentran espacio salarial para dar cabida al jugador de un Real Madrid que pretendería una cantidad de traspaso partiendo de los diez millones de euros. No obstante, el panorama cambiaría por completo para el Betis en este mercado invernal en el caso de que haya alguna venta, con el nombre de Johnny Cardoso como principal atractivo de los de Heliópolis, lo que provocaría cambios importantes en la medular.

Al jugador juventino le seduce la opción del Betis, con el Villarreal y el Valencia también atentos

De esta manera, los movimientos del Betis en el mercado continúan y en las últimas horas el foco se centraría en Arthur Melo, que ya conoce lo que es la Liga al firmar por el Barcelona en verano de 2018 procedente del Gremio de Porto Alegre a cambio de 30 millones de euros. En verano de 2020, el club azulgrana lo vendió a la Juve por 80 millones con cesiones, después, en el Liverpool y en la Fiore, teniendo en estos momentos el jugador un valor de mercado de 5 millones de euros (transfermarkt.com). Por otro lado, el medio italiano Tutto Juve, cita al Villarreal y al Valencia como otros clubes interesados en Arthur, que pretende cambiar de aires.

El mercado abre el próximo 2 de enero y estará abierto hasta el 3 de febrero, de ahí que la dirección deportiva verdiblanca lleve tiempo moviéndose para reforzar el equipo de Pellegrini de cara a la segunda parte de la temporada.